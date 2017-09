O município de Peniche será o primeiro destino de surf do Mundo a receber a certificação de sustentabilidade no turismo, processo que avança após um período de avaliação que decorreu nas últimas semanas, a envolver peritos internacionais e responsáveis locais.Em análise estiveram aspetos como "o planeamento turístico, o desenvolvimento comunitário, a preservação do património cultural e as iniciativas de conservação ambiental e de gestão das ondas do concelho", de acordo com uma nota divulgada pela autarquia.Trata-se de uma notícia importante para o município de Peniche, até porque prepara-se para receber, entre 20 a 31 de outubro próximo, mais uma etapa do circuito mundial de surf. O MEO Rip Curl Pro Portugal é a décima e penúltima etapa do circuito e, no que diz respeito aos portugueses, estão certas as presenças de Frederico Morais e Vasco Ribeiro.

Autor: André Gonçalves