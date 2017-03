Continuar a ler

"Tentamos que estes peixes sejam mais reconhecidos e que as pessoas os usem cada vez mais", disse, durante uma apresentação no Fórum Gastronómico, que decorre até terça-feira na Corunha, na Galiza.Diego Gallegos procura aproveitar ao máximo o produto -- por exemplo, o seu menu inclui um ramen (uma espécie de caldo japonês) de bagre, em que a pele e os bigodes do peixe substituem as massas da receita original.O chefe de cozinha aposta na sustentabilidade: na piscina com 10 mil litros, produz os peixes, e, num sistema hidropónico, alimenta as plantas com a mesma água, num ciclo infinito."Somos 100 por cento autossuficientes em matéria-prima e dentro de três meses queremos apenas precisar de comprar sal, açúcar, especiarias", explicou.O Sollo abriu em março de 2015 e, em novembro desse mesmo ano, o guia Michelin de Espanha e Portugal atribuiu-lhe uma estrela Michelin, distinção que renovou na edição de 2017.A cozinha de Diego Gallegos caracteriza-se por uma fusão das gastronomias brasileira, espanhola e peruana. É por isso que já criou pratos como feijoada de peixe ou utiliza ingredientes típicos do Peru como o ají, um tipo de pimento muito picante.O jovem justifica a preferência pelos peixes do rio com o facto de ter vivido no Brasil até aos 18 anos numa região onde estes fazem parte da alimentação comum."Foi muito arriscado, mas está a compensar", admite, sobre a opção de ter aberto um restaurante exclusivamente em Espanha exclusivamente dedicado aos peixes de água doce.O Fórum Gastronómico reúne, durante três dias, dezenas de cozinheiros e mais de 200 produtores de vários países, incluindo Portugal, para apresentar e debater as novas tendências deste setor.Os portugueses Henrique Sá Pessoa (Alma) e Alexandre Silva (Loco) são os chefes portugueses convidados para mostrar a sua cozinha neste encontro. Ambos entraram, na edição de 2017, para o guia Michelin, que atribuiu uma estrela aos seus novos restaurantes em Lisboa.