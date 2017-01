Continuar a ler





A má visibilidade atrasou a chegada das equipas de emergência. Testemunhas oculares relataram que a zona estava coberta de densas nuvens no momento da queda do helicóptero.



"A área onde [o helicóptero] caiu é de difícil acesso mesmo com o melhor tempo. O forte nevoeiro está a tornar tudo ainda mais difícil", tinha dito durante a manhã um porta-voz da polícia.



Um responsável da divisão de floresta dos Carabinieri de Aquila, a capital da região, confirmou, sob anonimato, que as seis pessoas a bordo morreram no embate.



O porta-voz da proteção civil italiana, Luigi D'Angelo, disse que a bordo do aparelho seguiam o esquiador ferido (que estava a ser retirado), pessoal médico e a tripulação. O helicóptero estava a transportar o esquiador das pistas de Campo Felice para Aquila.



O autarca de Lucoli, Gianluca Marrocchi, disse ter visto o helicóptero e que se questionou por que razão estaria a voar tão baixo.



"Depois disso desapareceu no nevoeiro", disse o autarca da localidade próxima do acidente.



O helicóptero emitiu um sinal de alerta para colisão e a polícia recebeu testemunhos de pessoas que ouviram uma grande explosão.



Campo Felice fica perto do epicentro dos recentes sismos e da avalancha na semana passada.



Trata-se de uma pequena estância que é bastante popular entre os habitantes de Roma que tiram o dia para ir esquiar. A capital italiana fica a apenas 120 quilómetros a leste de Campo Felice.



A estância situa-se a 710 metros de altitude, mas a área das pistas de esqui estende-se a altitudes superiores a 2.000 metros.



No entanto, a queda do aparelho ocorre numa altura em que as equipas de emergência - bombeiros, polícia de montanha e outros serviços especializados - estão envolvidos em ações de resgate e buscas na sequência dos sismos, das maiores nevadas das últimas décadas em Itália e da avalancha que soterrou o hotel Rigopiano.



O Rigopiano situa-se no outro lado do Monte Gran Sasso, o pico com quase 3.000 metros domina aquela cadeia montanhosa.

Todas as seis pessoas a bordo do helicóptero de emergência que se despenhou hoje na estância de esqui de Campo Felice, em Itália, morreram na sequência da queda do aparelho, indicaram fontes oficiais.A polícia italiana disse que o aparelho caiu perto da estância de Campo Felice, na zona montanhosa do centro de Itália, durante uma missão para retirar um esquiador ferido.As imagens de televisão e as fotografias tiradas no local mostram que o helicóptero se desfez em pedaços ao embater na neve, ficando intactas apenas as hélices da cauda e a secção traseira. As equipas de emergência retiraram os corpos em trenós, até uma zona onde os esperavam os veículos de assistência médica.