Também a porta-voz da Comissão Europeia, Natasha Bertaud, anunciou na rede social Twitter que Juncker não conseguiu "infelizmente" viajar para Lisboa hoje devido a um "intenso nevoeiro" na capital portuguesa e "consequente congestionamento no aeroporto".



Dois voos foram hoje de manhã cancelados no aeroporto Humberto Delgado e cinco divergiram para os aeroportos de Faro e Porto, devido ao nevoeiro na cidade Lisboa, adiantou à agência Lusa o porta-voz da ANA.



O seminário diplomático, que decorreu entre quarta-feira e hoje em Lisboa, é uma iniciativa anual do MNE que reúne os diplomatas portugueses com vários membros do Governo e representantes da sociedade civil e dos meios académico e empresarial.

A visita do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a Portugal, prevista para esta quinta-feira, foi cancelada devido a "constrangimentos meteorológicos", anunciaram fontes oficiais.Juncker tinha previstos para hoje uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, um almoço de trabalho com o primeiro-ministro, António Costa, e uma intervenção no seminário diplomático, em Lisboa.Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), "constrangimentos meteorológicos" impediram a vinda de Juncker a Portugal.

Autor: Lusa