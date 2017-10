Continuar a ler

Pelo menos três pessoas morreram no domingo, duas no concelho de Penacova e uma no concelho da Sertã, na sequência dos incêndios que lavram em várias zonas do país.Domingo foi, segundo a adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, "o pior dia do ano em matéria de incêndios", tendo sido ultrapassados os 440 fogos florestais.Às 00:00 de hoje, a Autoridade Nacional de Proteção Civil destacava no seu 'site' 28 "ocorrências importantes" nos distritos de Lisboa, Vila Real, Leiria, Coimbra, Aveiro, Braga, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Santarém, Portalegre e Porto.A essa hora, a combater os 28 fogos estavam 2.477 operacionais, apoiados por 741 veículos.