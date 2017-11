Continuar a ler

Harry e Meghan ficaram noivos no início do mês, acrescenta o comunicado da Clarence House, segundo o qual Markle já conheceu a rainha Isabel II e Harry já recebeu a bênção dos pais da noiva.



O príncipe Harry, de Inglaterra, vai casar-se com Meghan Markle na primavera de 2018, anunciou esta segunda-feira a Clarence House, residência oficial do príncipe Carlos, herdeiro da coroa britânica.Harry, de 33 anos, e Markle, de 36, conheceram-se em maio de 2016 no Canadá, quando o filho mais novo do príncipe de Gales e de Diana promovia em Toronto os Jogos Invictus, em que participam veteranos de guerra.

