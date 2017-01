Continuar a ler





No caso do PS, Mário Mesquita e João Pedro Figueiredo vão substituir na ERC o antigo secretário de Estado Alberto Arons de Carvalho (vice-presidente) e o jornalista Rui dos Santos Gomes.



A ERC é uma entidade reguladora presidida pelo jornalista Carlos Magno, que tem ainda no seu elenco a ex-deputada social-democrata Maria Luísa Gonçalves e a jurista e jornalista Raquel Alexandra Brízida Castro.

O PS propõe o jornalista e professor universitário Mário Mesquita e o jurista João Pedro Figueiredo para dois dos cinco lugares na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), revelou à Lusa fonte da bancada socialista esta quinta-feira.Segundo a mesma fonte, outros dois nomes da futura equipa da ERC terão de ser apresentados pelo PSD até sexta-feira, último dia do prazo, estando a eleição agendada na Assembleia da República para o dia 19 deste mês. O quinto membro será cooptado pelos restantes.Os quatro elementos da ERC indicados pela Assembleia da República têm de ser aprovados por uma maioria de dois terços dos deputados, o que requer tradicionalmente um entendimento político prévio entre sociais-democratas e socialistas.

