O presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, entregou-se este domingo à polícia belga numa delegação do Ministério Público de Bruxelas, noticiou a agência espanhola Efe.Carles Puigdemont estava acompanhado pelo seu advogado e por quatro dos seus ex-conselheiros do governo da Catalunha, noticiou a edição online do diário espanhol El País.O Ministério Público belga tinha ordenado há algumas horas a detenção do presidente destituído da Catalunha e dos seus ex-conselheiros regionais.

Autor: Lusa