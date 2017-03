É frequente dizer-se às crianças que se fizerem chichi numa piscina, a água à volta delas fica colorida. Os adultos sabem que não é verdade, mas também não sabem quanta urina há numa piscina. Pois bem, a ciência sabe e dá-lhe a resposta.

Um estudo divulgado na revista 'Environmental Science and Technology Letters' feito em 31 piscinas e jacuzzis públicos do Canadá mostrou que todos tinham vestígios de urina. E mais: numa delas, com o tamanho de cerca de um terço de uma piscina olímpica, havia cerca de 75 litros!

Para chegar a este número, foram medidos os níveis de um adoçante artificial chamado Acesulfame Potássio (ACE), que é encontrado em muitos produtos que comemos e que não existe na natureza. Por isso, cerca de 95 por cento do ACE que consumimos acaba por ser expulso através da urina.

Continuar a ler

Os cientistas tiraram amostras de água em diversas piscinas e jacuzzis e conseguiram assim estimativas de todas as piscinas. A tal onde havia 75 litros de urina tinha um volume de água de 830.000 litros, o que faz com que 0,009 por cento fosse chichi. Mas se acha que as piscinas são más... nem imagina como são os jacuzzis. Os oito testados tinham níveis muito mais elevados de urina do que a pior piscina encontrada. Da próxima vez que for a uma piscina, pense bem.

Autor: Sérgio Krithinas