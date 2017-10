Continuar a ler

É na reunião extraordinária que serão aprovadas as medidas previstas para restabelecer a ordem constitucional.



O senado de Espanha aprovou hoje por maioria absoluta autorizar o governo a aplicar o artigo 155.º da Constituição, que suspende a autonomia da Catalunha.



A medida implica a destituição do presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, e de todos os membros do seu executivo, a limitação das competências do parlamento regional e a marcação de eleições num prazo de seis meses.



Os deputados independentistas do parlamento regional da Catalunha aprovaram hoje a independência da região com 70 votos a favor, 10 contra e dois em branco.

O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, anunciou ter convocado para esta tarde duas reuniões do Conselho de Ministros, uma delas extraordinária, para aprovar a aplicação das medidas acordadas para a Catalunha no âmbito do artigo 155.º.A reunião extraordinária do governo vai decorrer com início às 18 horas de Madrid (17 em Lisboa), sendo precedida de uma reunião ordinária com inicio uma hora antes.

Autor: Lusa