Toca seguir pagando impuestos lol que bueno!! https://t.co/eNKj1v7HpG — Luís Figo (@LuisFigo) 23 de fevereiro de 2017

Uma reação de Luís Figo à notícia de que Iñaki Urdangarín vai aguardar pelo resultado do recurso em liberdade tornou-se viral. O internacional português abordou no Twitter o escândalo no qual o cunhado do Rei de Espanha é protagonista e acusado de fraude e desvio de dinheiros públicos."Toca a continuar a pagar impostos lol que bom", foi a mensagem escrita por Figo, acompanhada de um vídeo irónico. A publicação tem já cerca de duas mil partilhas.Iñaki Urdangarín, antigo andebolista, vai aguardar em liberdade - e sem pagar qualquer fiança - o desfecho do recurso da sua condenação de seis anos e três meses de prisão, segundo foi decidido esta quinta-feira pelo tribunal de Palma de Maiorca.

Autor: Luís Miroto Simões