O Record continua a ser, com larga distância, o jornal diário desportivo mais vendido em banca. Segundo dados ontem revelados pela Associação Portuguesa para o Controlo da Tiragem (APCT), o Record vendeu em média, entre janeiro e o final de agosto, 33.259 exemplares por dia. Uma quebra de 16% em relação ao ano anterior, sendo que o seu único concorrente que aceita ser auditado, ‘O Jogo’, também não escapa às quebras e baixa para os 12.264 jornais/dia. Ou seja, um recuo de 11%. Uma vez que o terceiro desportivo (‘A Bola’) continua fora do radar da APCT, é possível assim concluir que a quota de mercado do nosso jornal está agora nos 73%, contra os restantes 27% de ‘O Jogo’. Há um ano, também com números relativos ao período de janeiro a agosto, o share do Record era de 74% e o de ‘O Jogo’ de 26 pontos percentuais. A repartição do mercado continua, como se vê, praticamente inalterada.

CM intocável

