Record mantém a primeira posição no segmento dos jornais desportivos, segundo dados ontem revelados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem (APCT). O nosso jornal vendeu em banca, em 2016, uma média diária de 37.671 exemplares, o que representa uma quebra de 9% em relação ao ano anterior (41.201). As quedas, aliás, continuam a ser generalizadas e atingem praticamente todos os títulos auditados pela APCT. ‘O Jogo’, por exemplo, fechou o ano com uma média de 13.283, menos 12% do que tinha conseguido em 2015. Os números agora apresentados determinam, assim, que Record continua a deter um amplo share, tendo, aliás, em relação ao ano anterior, aumentado de 73,1 para 73,9 pontos percentuais. ‘O Jogo’ faz o percurso inverso, perdendo as oito décimas que o nosso jornal conquista. Ou seja, baixa de 26,9 para para 26,1. O outro diário desportivo que está no mercado, ‘A Bola’, continua a não permitir que as suas vendas sejam auditadas.



Entretanto, o ‘Correio da Manhã’ reforça a sua posição de líder incontestado na imprensa nacional. Entre os diários de informação geral foi aquele que caiu menos: 7%. De janeiro a dezembro de 2016, o jornal dirigido por Octávio Ribeiro vendeu uma média de 96.356 exemplares por dia em banca, mais do que todos os concorrentes juntos. A longa distância surge o ‘Jornal de Notícias’, com menos de metade das vendas do líder e um recuo de 9% relativamente a 2015. O JN continua a ser o segundo jornal diário mais vendido, à frente precisamente de Record, que fecha o pódio. Nesta tabela, obviamente, não se considera o ‘Expresso’, que é o primeiro dos não-diários. Uma nota para o ‘Diário de Notícias’, que termina um ano, pela primeira vez, abaixo dos dois dígitos. O único título a apresentar crescimento é o ‘Negócios’: 7%.



