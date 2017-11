O Record Online registou uma notável subida no tráfego no mês de outubro. Com mais de 21 milhões de visitas e 145 milhões de pageviews, o nosso jornal reforçou o seu estatuto no ranking mensal da Marktest, empresa responsável pela medição do tráfego online dos meios portugueses.Record é terceiro título com mais pageviews, apenas batido por ‘Correio da Manhã’ e ‘A Bola’. No entanto, há mais de cinco anos que não estávamos tão próximos do desportivo da Travessa da Queimada. Quanto a ‘O Jogo’, teve agora quase menos 7 milhões de visitas e 66 milhões de pageviews, baixando para o 7º lugar do ranking total da Markest, atrás da TVI e do ‘Diário de Notícias’.Os números de outubro confirmaram também a boa prestação dos títulos Cofina, que recuperaram o primeiro lugar no total de pageviews, com mais de 332 milhões. E isto apesar de ter muito menos títulos de informação (sete) do que o segundo do ranking, a Global Media, que tem 15.