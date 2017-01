Continuar a ler





Nas variáveis analisadas, o nosso jornal destacou-se pela qualidade e credibilidade da informação e a forma diferenciadora como a transmite. Além do Record, outra publicação da Cofina venceu o prémio na categoria revista feminina e moda: a ‘Vogue’. ‘Público’ e ‘Expresso’ foram os distinguidos nos títulos diário e semanário, enquanto a BTV venceu nos canais desportivos.



Cristiano Ronaldo é o Prémio Cinco Estrelas das personalidades a nível desportivo, tendo Judite Sousa vencido na categoria de jornalista. Nesta terceira edição do Prémio Cinco Estrelas foram avaliados 432 produtos e serviços organizados em 150 categorias de consumo.

O Record venceu o Prémio Cinco Estrelas 2017, que este ano, pela primeira vez ao fim de três edições, incluiu os jornais desportivos nas diversas categorias de consumo. O Record foi assim classificado como uma marca de excelência. Entre os distinguidos está Cristiano Ronaldo, eleito a personalidade do desporto.O Prémio Cinco Estrelas é um sistema de avaliação de produtos, serviços e marcas que mede o grau de satisfação global segundo os cinco principais critérios que influenciam a decisão de compra dos consumidores. Através da metodologia SPICI, a mais rigorosa e completa do mercado, a imprensa desportiva foi avaliada de acordo com o grau de satisfação, a relação preço/qualidade, a intenção de compra, a confiança e a inovação.O estudo de mercado decorreu entre setembro e outubro do ano passado junto de uma amostra representativa da população portuguesa pertencente ao painel Multidados, num total de meio milhão de consumidores. Nos resultados dos inquéritos realizados a mil pessoas com afinidade com os jornais desportivos, o Record foi considerado como um produto ‘muito bom’, com um nível de satisfação global de 81,6 por cento, batendo ‘A Bola’ e ‘O Jogo’.