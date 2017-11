A reunião, agendada para as 10 horas desta terça-feira, já decorreu, tendo demorado cerca de 45 minutos.



Fernando Gomes chegou à Procuradoria Geral da República acompanhado pelo diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol, Tiago Craveiro.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, foi esta terça-feira recebido pela Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, na sequência do pedido da FPF para investigar as suspeitas levantadas pelo Benfica em relação ao FC Porto, no programa 'Chama Imensa' da BTV, sobre um alegado esquema de corrupção de árbitros levado a cabo pelos azuis e brancos, depois de também em junho ter tomado a mesma posição em relação às denúncias levadas a cabo por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto.