O ministério público espanhol pedia um ano de pena de prisão e 300 mil euros de multa, que o tribunal considerou "desproporcionados". Perante a insistência dos representantes do estado, dando como exemplo a pena de 21 meses imposta ao argentino Lionel Messi, os magistrados observaram que o valor defraudado pelo jogador do Barcelona é muito superior ao que era imputado a Ricardo Carvalho, ascendendo a 4,1 milhões de euros.



Ricardo Carvalho, de 39 anos, transferiu-se do clube inglês para o Real Madrid em junho de 2010, tendo alinhado na equipa da capital espanhola até junho de 2012.







Ricardo Carvalho pagou uma multa de 142.822 euros por delitos fiscais cometidos em 2011 e 2012 quando estava ao serviço do Real Madrid. A pena era de sete meses de prisão, mas como chegou a acordo, a mesma foi anulada.O veterano futebolista - que atua agora Shanghai SIPG - já tinha chegado a acordo com a autoridade tributária de Espanha, reconhecendo as ações praticadas no âmbito de verbas relacionadas com direitos de imagem, acabado por devolver 545.981,03 euros, o total que era exigido como pagamento, segundo a EFE.