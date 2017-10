Continuar a ler

De acordo com o diretor de comunicação do Tondela, Vítor Ramos, "ardeu tudo à volta" do complexo desportivo do Tondela, embora não se tenham registado, até ao momento, danos materiais."Estávamos com receio do campo de treinos, que era o que estava mais exposto, mas felizmente escapou. Temos os relvados e as instalações ilesas", explicou.No regresso de Matosinhos a Tondela, depois de terem sido eliminados pelo Leixões da Taça de Portugal, os jogadores e os responsáveis 'auriverdes' passaram por alguns sustos, ao serem surpreendidos pelas chamas na A1."Estivemos retidos cerca de meia hora, entre Albergaria e a Mealhada. Acabámos por sair em direção à A25, em Albergaria, onde achávamos que estaríamos mais tranquilos, mas, ao chegar a Talhadas, começámos a vislumbrar clarões muito extensos no horizonte", descreveu.De acordo com Vítor Ramos, a comitiva - constituída pelo autocarro, alguns carros particulares e a carrinha de apoio - acabou separada, ficando para trás a carrinha de apoio."Ficámos na reta do Reigoso, a 500 metros do incêndio e fomos obrigados a fazer inversão de marcha, em contramão, para seguir para Oliveira de Frades e conseguir contornar as chamas. Apesar destas peripécias, todos os jogadores e o 'staff' encontram-se bem", concluiu.