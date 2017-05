So sad to hear the news from Manchester. My thoughts are with the families and friends of the victims. #prayformanchester Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a Mai 23, 2017 às 2:26 PDT

Cristiano Ronaldo escreveu esta terça-feira uma mensagem de apoio aos familiares e vítimas do atentado ocorrido na segunda-feira em Manchester, cidade na qual o avançado alinhou no United."Muito triste por ouvir as notícias de Manchester. Os meus pensamentos estão com as famílias e os amigos das vítimas. #prayformanchester", escreveu o avançado do Real Madrid, e capitão da seleção portuguesa, nas suas redes sociais.Ronaldo, de 32 anos, vestiu a camisola dos red devils entre 2003/04, após deixar o Sporting e antes de rumar ao Real Madrid, no início da época 2009/10. Pelo menos 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, na segunda-feira, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, segundo o balanço mais recente da polícia.O comandante da polícia de Manchester, Ion Hopkins, disse que as autoridades suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade".As autoridades britânicas estão a tratar este caso como um "incidente de terrorismo".

Autor: Lusa