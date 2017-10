Continuar a ler

Os prémios nacionais Bento Pessoa são atribuídos, desde 2007, com caráter bienal, e ombreiam José Bento Pessoa, antigo ciclista português (1874-1954) e um dos sócios fundadores do Ginásio Figueirense, que dá ainda nome ao Estádio Municipal daquela cidade da região centro.



Entre os galardoados das cinco edições anteriores, contam-se grandes nomes do desporto, como Moniz Pereira, Vanessa Fernandes, Telma Monteiro, Francis Obikwelu, Fernando Pimenta, Emanuel Silva ou Sameiro Araújo.



A conquista do Campeonato da Europa de Futebol, em 2016, faz com que o desporto-rei esteja este ano em destaque.

Fernando Gomes (dirigente), Fernando Santos (técnico) e Cristiano Ronaldo (prémio especial do júri) estão entre os galardoados na 6ª edição dos prémios nacionais Bento Pessoa, iniciativa que conta com o apoio de Record e cuja entrega ocorrerá no próximo dia 20, no Salão Café do Casino da Figueira da Foz.António Magalhães, diretor de Record, integra o júri que decidiu igualmente atribuir prémios a Patrícia Mamona (atleta), à Associação Naval de Lisboa (instituição) e a Vítor Serpa (jornalista). No que toca a galardões de âmbito local, Ernesto Morgado foi considerado a personalidade não desportiva da Figueira da Foz e Joana Teixeira a personalidade do Ginásio Clube Figueirense.

