A rádio espanhola Cadena SER avança que a Agência Tributária suspeita que Cristiano Ronaldo terá escondido do Fisco espanhol oito milhões de euros , entre 2011 e 2014, provenientes de direitos de imagem. A notícia foi dada no programa ‘El Larguero’ e dá conta que o avançado português do Real Madrid terá recebido esse dinheiro através de uma empresa offshore localizada nas Ilhas Virgens, mas que, adianta a mesma fonte, quando surgiram as primeiras denúncias de alegado fraude fiscal contra futebolistas em Espanha, CR7 decidiu regularizar todo o seu capital no exterior. Ronaldo terá liquidado a suposta quantia em falta, incluindo a respeitante ao exercício fiscal de 2014, ainda antes de ter sido aberta uma inspeção.

A Cadena SER refere que os dados apurados pela Agência Tributária se encontram já na posse da entidade fiscalizadora de delitos económicos, a quem caberá decidir se atua judicialmente ou não contra Cristiano Ronaldo.