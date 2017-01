Continuar a ler





Rosa Mota sublinhou que Mário Soares, como primeiro-ministro e, mais tarde como Presidente da Republica, soube a importância que o desporto tinha na sociedade e soube valorizá-lo, quer a nível nacional, quer a nível das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.



A antiga campeã olímpica recordou, ainda, um episódio passado em Bruxelas com Mário Soares, então Presidente da Republica.



"Nós tínhamos uma cerimónia muito importante" e Mário Soares esqueceu-se do convite que era obrigatório à entrada. Questionado à entrada, disse que não tinha.



"Virou-se para mim e perguntou-me se eu não tinha convite para duas pessoas e foi assim que o Presidente da Republica passou a ser meu acompanhante", recordou.



Rosa Mota foi uma entre as centenas de pessoas que, desde as 08:10 de hoje, prestaram homenagem a Mário Soares.



Por entre os populares passaram várias figuras, como o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, acompanhado de Jaime Marta Soares, o antigo apresentador Carlos Cruz, com a filha Marta Cruz, o vice-presidente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, o general Mourato Nunes, a antiga presidente da Abraço e atual presidente da Junta de Freguesia dos Anjos Margarida Martins.



Pelos Jerónimos passaram, também, o juiz conselheiro Armando Leandro, o antigo secretario de Estado da Saúde Francisco Ramos, Diogo Feio, do CDS--PP, e o antigo presidente da Câmara de Faro José Vitorino.



Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.



O Governo português decretou três dias de luto nacional, até quarta-feira.



O corpo do antigo Presidente da República está em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos desde as 13:10 de segunda-feira, depois de ter sido saudado por milhares de pessoas à passagem do cortejo fúnebre pelas principais ruas da capital com escolta a cavalo da GNR.



O funeral realiza-se hoje, pelas 15:30, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, após passagem do cortejo fúnebre pelo Palácio de Belém, Assembleia da República, Fundação Mário Soares e sede do PS, no Largo do Rato.



Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.



Após a revolução do 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.



Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.

Autor: Lusa