Futebolista do Ano – 2.ª Liga

Ricardo Ferreira – Portimonense, 48 %

Rui Costa – Varzim, 27 %

Diogo Santos – Santa Clara, 12 %

Gamboa – Braga B, 9 %

Alexandre Guedes – Desp. Aves, 4 %



Revelação do Ano

Gelson Martins – Sporting, 63 %

Gil Dias – Rio Ave, 21 %

André Silva – FC Porto, 9 %

Podence – Moreirense e Sporting, 3 %

João Teixeira – V. Setúbal, 3%

Francisco Ramos – FC Porto B, 1%



Treinadores do Ano



Liga NOS

Rui Vitória – Benfica



2.ª Liga

Prémio ainda não foi atribuído, em virtude de ainda não ser conhecido o campeão da competição, o que sucederá apenas no próximo domingo, 21 de maio.



Os Prémios serão entregues no dia 22 de maio às 16h30 no Museu do Desporto, na Praça dos Restauradores, em Lisboa.

Os sportinguistas Gelson Martins e Bas Dost, o benfiquista Rui Vitória e o portimonense Ricardo Ferreira são os grandes vencedores dos prémios CNID 2017, cujo objetivo é distinguir aqueles que, a nível nacional, mais se destacaram na temporada 2016/17.O prémio instituído pelo Clube Nacional de Imprensa Desportiva é atribuído com na base no resultado da votação dos sócios do CNID, que decorreu até às 17 horas de 12 de maio, (por e-mail - cnid@cnid.pt), e que determinou os seguintes resultados:– Sporting, 45 %Pizzi – Benfica, 21 %Ederson – Benfica, 15 %Danilo – FCPorto, 12 %Nelson Semedo – Benfica, 6 %Soares – FC Porto, 1 %

Autor: João Lopes