Continuar a ler

Fonte do Ministério das Finanças já tinha confirmado à agência Lusa "a realização de ações inspetivas", garantindo a colaboração "de forma franca", colocando "à disposição das autoridades judiciárias todos os elementos solicitados".



O executivo não revela o motivo das "ações inspetivas", "respeitando o segredo de Justiça".





Fonte do Ministério das Finanças já tinha confirmado à agência Lusa "a realização de ações inspetivas", garantindo a colaboração "de forma franca", colocando "à disposição das autoridades judiciárias todos os elementos solicitados".O executivo não revela o motivo das "ações inspetivas", "respeitando o segredo de Justiça".

A 'Sábado' avança que as buscas realizadas quinta-feira no gabinete de Mário Centeno estão "diretamente ligadas ao caso" que envolve um pedido de Luís Filipe Vieira ao ministro das Finanças. revista da Cofina escreve que "Cunha de Vieira para o filho levou PJ ao gabinete de Centeno". "O Ministério Púbico está a investigar se Luís Filipe Vieira, presidente do SL Benfica, apenas meteu uma cunha' para apressar um processo de isenção de IMI relativo a uma empresa do filho ou se o caso pode envolver crimes", escreve a 'Sábado'.