1) Clique no botão 'A seguir', que está abaixo da foto de capa e ao lado de 'Gosto' e 'Partilhar'.

2) No 'Feed de Notícias' assinale 'Ver Primeiro' em vez de 'Prédefinição', que está assumido por defeito.







Deixou de receber ou passou a ver com muito menos frequência publicações deno seu feed de notícias? As mudanças anunciadas pelo Facebook ao nível do algoritmo podem ter provocado esta alteração que já terá detectado. Mas se continua interessado em receber os nossos conteúdos há uma forma que poderá ajudar a que isso aconteça.Vá à nossa página de Facebook e siga os seguintes passos (como pode ver na foto):