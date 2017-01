Continuar a ler





A exposição "Cristiano Ronaldo: Caricatura e Imprensa Mundial" foi hoje inaugurada, no Museu Nacional de Imprensa, no Porto, numa cerimónia que contou com a presença do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, e João Vieira Pinto, diretor da Federação Portuguesa de Futebol.



Ao todo, estão expostas mais de 150 peças, entre caricaturas e capas de jornais que têm o jogador do Real Madrid e da seleção nacional como protagonista.



Do lote de cartoonistas fazem parte os brasileiros Renato Aroeira, Dacosta e Paulo Caruso. Entre os portugueses estão trabalhos de André Carrilho, Batel, Santiagu e Vasco Gargalo.



O principal destaque desta exposição vai para o trabalho vencedor do cartoonista polaco Krzysztof Grondziel, bem como para o segundo prémio, atribuído ao português Santiagu, e para o terceiro prémio, do brasileiro Renato Aroeira.



A exposição, que estará patente até dia 28 de fevereiro, vai ainda estender-se ao Metro do Porto, com dezenas de caricaturas a serem exibidas na rede interna de televisão da empresa de transportes, e, a partir do dia 10 de janeiro, haverá ainda uma extensão da mostra de caricaturas no Instituto Universitário da Maia, baseada nos trabalhos do Prémio Especial de Caricatura do PortoCartoon World-Festival.

O secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo, manifestou este sábado confiança nas entidades que dirigem o futebol português, quando questionado sobre as polémicas em torno da arbitragem.Perante a polémica com as arbitragens, que tem afetado o futebol luso, João Paulo Rebelo mostrou toda a sua confiança na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e na Liga de clubes, aproveitando ainda o momento para apelar ao 'fair-play' ."Quem dirige o futebol em Portugal é a FPF e a Liga de clubes e, portanto, afirmo a plena e total confiança nestas entidades. Sei que muitos gostariam que eu dissesse muito mais do que isto, mas faço o apelo ao 'fair-play', aos grandes valores do desporto e que o futebol pode passar aos nossos jovens", referiu João Paulo Rebelo, à margem da inauguração da exposição "Cristiano Ronaldo: Caricatura e Imprensa Mundial", no Porto.