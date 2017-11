Continuar a ler

Na primeira volta da votação para a sede da EMA, o Porto recolheu 10 votos, tendo sido a sétima cidade mais votada, a par de Atenas, e atrás de Milão (25 votos), Amesterdão e Copenhaga (ambas com 20), Bratislava (15), Barcelona (13), Estocolmo (12).



Os outros candidatos que hoje se apresentaram a votos eram Bona (Alemanha), Lille (França) e Sófia (tiveram todas 3 votos); Viena (4), Bruxelas e Helsínquia (ambas com 5 votos); Bucareste e Varsóvia (7)



Nesta primeira volta, cada Estado-membro podia atribuir três, dois e um ponto entre as candidaturas, e haveria uma vencedora imediata se recolhesse o apoio máximo de pelo menos 14 votantes, o que não sucedeu, pelo que terá lugar uma segunda volta entre as três cidades mais votadas, Amesterdão, Copenhaga e Milão.



A EMA, cuja localização em Londres terá de mudar devido à saída do Reino Unido da UE, conta atualmente com 890 trabalhadores e recebe cerca de 35 mil representantes da indústria por ano.



A nova sede da Autoridade Bancária Europeia - com oito candidaturas - também é decidida na reunião de hoje, na qual Portugal está representado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias. Na primeira volta da votação para a sede da EMA, o Porto recolheu 10 votos, tendo sido a sétima cidade mais votada, a par de Atenas, e atrás de Milão (25 votos), Amesterdão e Copenhaga (ambas com 20), Bratislava (15), Barcelona (13), Estocolmo (12).Os outros candidatos que hoje se apresentaram a votos eram Bona (Alemanha), Lille (França) e Sófia (tiveram todas 3 votos); Viena (4), Bruxelas e Helsínquia (ambas com 5 votos); Bucareste e Varsóvia (7)Nesta primeira volta, cada Estado-membro podia atribuir três, dois e um ponto entre as candidaturas, e haveria uma vencedora imediata se recolhesse o apoio máximo de pelo menos 14 votantes, o que não sucedeu, pelo que terá lugar uma segunda volta entre as três cidades mais votadas, Amesterdão, Copenhaga e Milão.A EMA, cuja localização em Londres terá de mudar devido à saída do Reino Unido da UE, conta atualmente com 890 trabalhadores e recebe cerca de 35 mil representantes da indústria por ano.A nova sede da Autoridade Bancária Europeia - com oito candidaturas - também é decidida na reunião de hoje, na qual Portugal está representado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

A cidade do Porto foi esta segunda-feira eliminada da votação no Conselho da União Europeia para escolher a futura sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA), que vai abandonar o Reino Unido devido ao Brexit, revelaram fontes europeias.De acordo com as mesmas fontes, passaram à próxima volta da eleição que decorre no Conselho de Assuntos Gerais, em Bruxelas, as cidades de Amesterdão (Holanda), Copenhaga (Dinamarca) e Milão (Itália).

Autor: Lusa