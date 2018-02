O Negócios avança esta sexta-feira que a SIC chegou a acordo com a RTP para a compra dos direitos de transmissão de jogos e de resumos alargados do Mundial'2018.O pacote incluiu a transmissão de oito jogos do Campeonato do Mundo que irá decorrer na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho, incluindo um de Portugal, assim como resumos alargados de todas as partidas desta competição.O acordo entre a Impresa e a RTP deverá ser assinado nas próximas semanas, segundo o Negócios.