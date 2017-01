Continuar a ler





Além de "combatente pela liberdade", Sócrates disse que Mário Soares deve ser recordado como o político da "reconciliação", mormente depois da primeira vitória nas eleições presidenciais em que o país "estava tão dividido".



"O país estava tão dividido e ele apaziguou o país", sublinhou Sócrates, acrescentando que esses e outros factos transformaram Mário Soares num dos "políticos portugueses mais influentes" e também num dos "grandes políticos europeus".



Em termos pessoais, Sócrates classificou Mário Soares como um "grande companheiro político e amigo", observando que "ficará para sempre no coração" a atitude e o apoio que lhe prestou nos últimos tempos.



"O que ele fez por mim nos últimos tempos ficará para sempre no coração", disse Sócrates, que chegou a estar preso preventivamente na cadeia de Évora no âmbito da Operação Marquês, tendo, na altura, recebido a visita de Mário Soares.



Sócrates disse ainda recordar ainda Mário Soares como "um homem de espírito, bom companheiro e divertido", que "tinha muitos amigos", de diversos quadrantes políticos.



Nas suas palavras, foi um "querido amigo que o inspirou e motivou" e que deixa um legado de alguém que sempre combateu com convicção e determinação.

Autor: Lusa