"O reino de Espanha é um parceiro estratégico e amigo da Bulgária, mantemos excelentes relações bilaterais a vários níveis e uma cooperação intensa em todas as áreas de interesse mútuo", pode ler-se no comunicado.O teor do texto não se refere diretamente às declarações proferidas a semana passada por Stoichkov acerca da vice-presidente do Governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaria, a quem qualificou de "franquista", em reação a declarações desta sobre o referendo para a independência da Catalunha."É ela que manda, o que temos de fazer? Por favor, demita-se já. Não pode mandar a polícia prender gente inocente. Governo de Espanha, sois uma vergonha! Por isso estão onde merecem, separados do mundo", disse a antiga estrela búlgara, a qual, dias depois, pediu desculpa à governante espanhola, mas esclareceu que o fez "só pelo filho" desta.As autoridades búlgaras justificam a decisão oficialmente com a alegação de que Stoichkov se ausentava por longos períodos da Catalunha, mas a perceção geral na opinião pública búlgara e espanhola e nos órgãos de comunicação social dos dois países é a de que o afastamento do antigo jogador do FC Barcelona decorre das declarações que proferiu acerca de Soraya Saénz de Santamaria."Nos últimos anos a atividade de Stoichkov como cônsul honorário foi prejudicada pelo facto de residir a maior parte do tempo nos Estados Unidos", explicaram as autoridades búlgaras no comunicado.No entanto, reconhecem que tiveram em devida conta que o futuro cumprimento eficaz das funções de cônsul honorário por parte de Stoichkov "será dificultado pelo facto de a sua comunicação com as autoridades oficiais do reino de Espanha se ter complicado depois das suas recentes declarações públicas".