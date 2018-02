Continuar a ler

Nessa audiência desta quarta-feira, Nordahl Lelandais teria dado indicações sobre a localização do corpo e falado em acidente, ainda de acordo com o Le Parisien.



Desde o início da tarde, decorrem buscas em Saint-Franc, a uma dezena de quilómetros do local de desaparecimento de Maëlys, em Pont-de-Beauvoisin, no leste de França, onde a menina desapareceu a 27 de agosto.



O procurador de Grenoble anunciou uma conferência de imprensa para esta tarde.



O suspeito foi detido em 31 de agosto e foi formalmente acusado do assassínio da pequena Maëlys.



O suspeito da morte de Maëlys de Araújo, Nordahl Lelandais, foi esta quarta-feira levado ao alegado local de desaparecimento da menina de nove anos, refere a impresa francesa.De acordo com o jornal Le Parisien e a estação de rádio FranceInfo, foram encontrados restos de sangue no carro do ex-militar correspondentes ao ADN de Maëlys e o suspeito pediu, depois, para ser ouvido pelos magistrados.

Autor: Lusa