Chakthip Chaijinda afirmou que as 12 pessoas detidas foram entretanto colocadas em liberdade sob caução.A polícia informou que quatro jogadores do clube Navy e um do Nakhon Ratchasima receberam alegadamente até 200.000 baht (5.200 euros) para manipular os resultados.A FAT e a polícia utilizaram informações da Sportradar, empresa escolhida por instituições como a FIFA para vigiar a manipulação de resultados, no âmbito da investigação depois de relatos de um número incomum de golos marcados quase no final dos jogos."A combinação de resultados é [uma prática] cometida há muito tempo", afirmou Somyot Poompanmuang, durante a conferência de imprensa realizada na sede da polícia tailandesa. "É altura de erradicar esta má conduta que é como uma doença no nosso corpo que precisa de ser curada", sublinhou.O alegado esquema de combinação de resultados foi coordenado através de uma rede, envolvendo jogadores, dois árbitros, um representante de um clube e investidores tailandeses e internacionais.Segundo o chefe da polícia, os representantes do clube e os árbitros suspeitos arriscam até dez anos de prisão se forem condenados por manipulação de resultados, enquanto os jogadores incorrem em penas de até cinco anos de cadeia e também ao pagamento de multas.Em comunicado, a Confederação Asiática de Futebol reiterou a abordagem de "tolerância zero" relativamente àqueles que tentam manipular resultados na Ásia, afirmando que apoia sanções contra os que forem considerados culpados dessa prática.