Um terramoto de magnitude 6,1 na escala de Richter abalou esta quarta-feira a costa este do Japão, de acordo com o departamento norte-americano de geofísica, não havendo alerta de tsunami.O U.S. Geological Survey (USGS) adiantou que o epicentro do terramoto se situou 281 quilómetros a este da cidade de Kamaishi, em Honshu, a maior ilha do Japão, a uma profundidade de apenas 10 quilómetros.Por seu lado, a agência meteorológica japonesa precisou, contudo, que não há alerta de tsunami.

Autor: Lusa