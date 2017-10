Continuar a ler

Mais de 40 mil pessoas assistiam ao festival de música country que decorria num espaço ao ar livre junto a um casino de Las Vegas.Pelo menos dois agentes da polícia que se encontravam de folga morreram no ataque.Testemunhas relatam que na parte final do concerto do músico Jason Aldean ouviram-se "disparos de armas automáticas" e que muitas pessoas que se encontravam no local fugiram para a cave do edifício vizinho ao recinto do concerto.A polícia bloqueou o trânsito no centro da cidade e alguns voos do aeroporto internacional McCarran estão a ser desviados para outros destinos.