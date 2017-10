Continuar a ler

Os disparos foram registados durante um festival de música 'country', sendo que testemunhas indicam que ouviram tiros de armas automáticas, relatando que muitas pessoas foram atingidas na altura em que tentavam fugir do local.Muitas pessoas que se encontravam no festival fugiram para a cave do edifício vizinho onde funciona um hotel e um casino.Danita Cohen, porta-voz do University Medical Center, disse que entraram no hospital "várias" pessoas com ferimentos de balas.