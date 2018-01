O trânsito na 2.ª Circular, em Lisboa, já foi normalizado, depois de ter estado condicionado devido a um acidente entre um veículo ligeiro e uma mota, ao início da noite de sábado, disse à Lusa fonte da PSP.O acidente, que ocorreu pelas 20:30 de sábado, provocou um ferido ligeiro (o condutor do motociclo) e obrigou ao corte do trânsito na faixa do sentido Sintra - Lisboa, em Benfica, sendo desviado para a Radial de Benfica.Segundo disse à Lusa fonte da PSP pelas 23:45, a situação já foi normalizada.

Autor: Lusa