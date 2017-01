Continuar a ler





Pouco depois do atentado, Essence Carson publicou na sua conta oficial no Twitter que estava presa num clube noturno devido a "um tiroteio em Istambul".



Segundo o ministro do interior da Turquia, Suleyman Soylu, há 16 estrangeiros entre os mortos já identificados, embora não tenha dado detalhes sobre as nacionalidades, e que 69 feridos foram transportados para hospitais



Os atacantes estavam vestidos de Pai Natal e dispararam indiscriminadamente dentro da discoteca. Vários órgãos de comunicação social avançaram que pelo menos um dos atacantes terá mostrado uma bandeira do Estado Islâmico e gritado algumas palavras em árabe.



Várias jogadoras da WNBA aproveitam a paragem da liga norte-americana para representarem equipas europeias, como são os casos das três jogadoras da formação de Los Angeles.

Três jogadoras da Liga Norte-americana de Basquetebol feminino (WNBA) estavam perto da discoteca Reina, no distrito de Ortakoy, em Istambul, quando ocorreu no sábado o ataque terrorista que matou 39 pessoas, 16 delas estrangeiras.Essence Carson, Chelsea Gray e Jantel Lavender, das Los Angeles Sparks, encontravam-se perto da discoteca onde ocorreu o ataque, segundo confirmou à AP o treinador da equipa norte-americana, Brian Agler.O técnico acrescentou que as três jogadoras estão bem, tal como todas as outras (cerca de 20) que aproveitaram o defeso nos Estados Unidos para jogarem na Turquia, como depois confirmou, também à AP, um responsável da WNBA.