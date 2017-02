Continuar a ler





A mesma fonte referiu que já foi distribuída a foto dos fugitivos pelos órgãos de polícia criminal - PSP, GNR e PJ - e pelo Grupo de Intervenção e Segurança Prisional.



A notícia da fuga dos três detidos foi avançada pelo 'Correio da Manhã'.

Três detidos, que estavam presos preventivamente, fugiram no início da madrugada deste domingo do estabelecimento prisional de Caxias, disse à Lusa fonte dos serviços prisionais.A mesma fonte adiantou que a fuga ocorreu por volta da uma da madrugada e que os evadidos são dois cidadãos chilenos e um português que estão presos preventivamente por furto e roubo.Os dois cidadãos chilenos são arguidos no mesmo processo e aguardavam julgamento em prisão preventiva.

Autor: Lusa