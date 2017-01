Continuar a ler





Desses 7,86 milhões, 73% são reclamados, em nome individual ou através de empresas relacionadas com a sua família, pelo antigo presidente do clube, Rui Silva, dirigente que liderava o clube na época em que este militou no escalão principal do futebol português.



O mesmo relatório também afirma que foram "insuficientes as medidas realizadas com vista à recuperação da sociedade, que continuou a acumular dívidas".



"Revelam-se de difícil execução as medidas preconizadas para o curto prazo, sendo incerto que o clube, na presente época, ascenda à Liga de Honra e não existindo investidores interessados no Clube Desportivo Trofense", lê-se no relatório.



O documento enumera os bens do clube, incluindo o estádio localizado no centro do concelho da Trofa, no distrito do Porto, e do complexo desportivo da Paradela, localizado na União de Freguesias de Bougado, num valor estimado de 1,2 milhões de euros.



Soma-se a relação de viaturas do clube e a quota de 50 mil euros referente à SDUQ, que foi constituída para administrar a área desportiva profissional. A SDUQ é responsável pela gestão, por exemplo, da equipa sénior que disputa a Série B do Portugal Prio, sendo detida a 100% pelo clube.



Mas, sobre esses 50 mil euros, o relatório refere que se trata de "um valor sem valor contabilístico já que aquela SDUQ se encontra numa situação de falência efetiva, com um capital negativo em cerca de dez vezes o seu capital social".

Autor: Lusa