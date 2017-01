Continuar a ler





A FIFA disse, no entanto, levar muito a sério a queixa e garantiu que segue a situação de muito perto, exigindo às autoridades do Qatar que garantam condições laborais seguras e humanas.



O organismo do futebol tem sido criticado pela situação dos direitos humanos dos trabalhadores no Qatar, onde já morreram vários face às elevadas temperaturas e ausência de segurança laboral.

O tribunal de trabalho de Zurique rejeitou uma queixa contra a FIFA, apresentada por três sindicatos internacionais de trabalhadores e um empregado do Bangladesh, por alegadas violações de direitos humanos.Em causa estão as condições de trabalho na construção das instalações para o Mundial'2022, no Qatar.A queixa foi apresentada a 8 de dezembro pelo sindicato holandês FNV, a união sindicalista do Bangladesh BFTUC, o sindicato de construção e carpintaria do Bangaldesh, assim como pelo trabalhador Nadim Shariful Alam.

Autor: Lusa