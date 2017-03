Continuar a ler





Impedia ainda a entrada no território norte-americano durante três meses aos cidadãos de sete países de maioria muçulmana: Iraque, Irão, Iémen, Líbia, Somália, Sudão e Síria.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai assinar esta segunda-feira uma nova versão do seu decreto sobre imigração que foi bloqueado pela justiça americana, anunciou a conselheira presidencial Kellyanne Conway."Um novo decreto hoje", disse Kellyanne Conway, numa entrevista ao canal de televisão Fox News, acrescentando que o novo texto deverá entrar em vigor a partir do próximo dia 16.A versão anterior do controverso decreto presidencial, assinada poucos dias depois da tomada de posse de Trump (a 20 de janeiro), previa a suspensão da chegada aos Estados Unidos de todos os refugiados por um período mínimo de 120 dias - para os refugiados sírios o prazo era indeterminado.

Autor: Lusa