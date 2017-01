Continuar a ler





Donald Trump tem criticado acordos internacionais da área do comércio e a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, por considerar que são eles a causa da escassez de empregos na indústria.

O novo Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou esta segunda-feira os documentos que põem fim à participação dos Estados Unidos no Tratado Trans Pacífico de Comércio Livre, negociado durante anos pela administração de Barack Obama, seu antecessor no cargo.O Tratado, apresentado como um contrapeso à influência crescente da China, foi assinado em 2015 por 12 países da Ásia-Pacífico que representam 40% da economia mundial, mas ainda não entrou em vigor.Donald Trump já tinha criticado o tratado durante a campanha para as presidenciais de novembro passado, qualificando-o de "terrível" e "contrário aos interesses" dos norte-americanos.

Autor: Lusa