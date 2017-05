Continuar a ler

Por seu turno, o presidente do organismo, o esloveno Alexander Ceferin, manifestou a sua "profunda tristeza pelo horrível ataque terrorista" em Manchester.



"Estou chocado, porque muitas pessoas inocentes perderam a vida e gostaria de enviar as minhas condolências às famílias dos afetados", disse o presidente da UEFA.



Pelo menos 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, na segunda-feira, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, segundo o balanço mais recente da polícia.



O comandante da polícia de Manchester, Ion Hopkins, disse que as autoridades suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade".



As autoridades britânicas estão a tratar este caso como um "incidente de terrorismo".





Por seu turno, o presidente do organismo, o esloveno Alexander Ceferin, manifestou a sua "profunda tristeza pelo horrível ataque terrorista" em Manchester."Estou chocado, porque muitas pessoas inocentes perderam a vida e gostaria de enviar as minhas condolências às famílias dos afetados", disse o presidente da UEFA.Pelo menos 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, na segunda-feira, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, segundo o balanço mais recente da polícia.O comandante da polícia de Manchester, Ion Hopkins, disse que as autoridades suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade".As autoridades britânicas estão a tratar este caso como um "incidente de terrorismo".

A UEFA manifestou esta terça-feira consternação pelo ataque de segunda-feira à noite em Manchester, Inglaterra, que provocou pelo menos 22 mortos. "A UEFA está consternada com o ataque de ontem à noite [segunda-feira] em Manchester. Os nossos pensamentos estão com as vítimas e famílias de todos os afetados", referiu o organismo em comunicado.

Autor: Lusa