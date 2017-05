Continuar a ler

O homem tem antecedentes por conduzir sob o efeito de álcool, revelou o mesmo agente, que não quis ser identificado já que se trata de um caso com investigação em curso.



Uma testemunha, em declarações à agência EFE, contou que o veículo entrou em Times Square a grande velocidade, a partir da zona sul da cidade, e atropelou várias pessoas antes de ter embatido num poste.



A policia não suspeita de ligações terroristas, adiantou a Associated Press, enquanto a ABC News, citando as autoridades locais, referiu que ter-se-á tratado de um acidente.



Um atropelamento esta quinta-feira em Times Square, no centro de Nova Iorque, provocou um morto e cerca de duas dezenas de feridos, de acordo com fontes das organizações de socorro.O condutor do automóvel, de 26 anos, foi detido, adiantou um agente da polícia local, em declarações à Associated Press, detalhando que está a ser submetido a um teste para medir a taxa de álcool no sangue.

Autor: Lusa