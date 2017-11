Continuar a ler

Segundo Rui Lopes Ferreira, atualmente, "marca e empresa, são indissociáveis, fruto de uma história de sucesso, que evoluiu lado a lado", desde a criação da cerveja, em 1927.



O administrador destacou ainda que se hoje a SBG lidera o mercado nacional, se está em mais de 50 países e se a produção anual já ultrapassa os 300 milhões de litros, isso deve-se à marca da cerveja e ao trabalho de todos na empresa.



Adiantando tratar-se da cerveja portuguesa "mais vendida no mundo", o responsável realçou também que, a seguir a Portugal, a China é o segundo maior mercado, ou seja, "o maior destino internacional", representando "cerca de 4% das exportações nacionais" para aquele país asiático.



Presente na sessão, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou que, quer a empresa como a cerveja com o seu nome, "nasceram ambas contra o vento e tiveram êxito".



"Sei que tudo no vosso passado corresponde à mesma ideia: nascer e crescer contra o vento, até o armazém que arrancou em momento de crise", disse, acrescentando que, contudo, "isso é o melhor" que Portugal tem.



Para o chefe de Estado, que lembrou ser "o Presidente de todas as cervejas" portuguesas, bem como de "todos os vinhos" nacionais, o que fez os presentes soltarem gargalhadas, "é curto" dizer que a Super Bock é a melhor cerveja de Portugal, porque "tem de ser a melhor cerveja do mundo".



"Temos de ser os melhores do mundo. É esse o repto para os 180 anos da Super Bock", disse.



Marcelo desejou que daqui a outros 90 anos, quando estiver "já no céu", poder "olhar e dizer: uma cerveja portuguesa é a melhor do mundo", cabendo à empresa até lá "demonstrar que é a Super Bock" a escolhida.



O Presidente disse ainda perceber neste tipo de cerimónias realizadas a Norte que "está sempre o Norte em peso" presente, o que "por vezes não se encontra noutros territórios".



Super Bock Group (SBG) é a nova designação da Unicer, anunciou esta sexta-feira o administrador executivo da empresa, Rui Lopes Ferreira, durante as comemorações do 90.º aniversário da cerveja Super Bock, revelando ainda que a produção anual da cerveja com o mesmo nome já ultrapassa os 300 milhões de litros."Damos hoje início, em conjunto com esta comemoração, a uma nova fase na nossa história. Apresentamos a nova identidade corporativa da empresa. A partir de hoje somos Super Bock Group", referiu o responsável esta tarde, na sede da empresa, em Leça do Balio, no concelho de Matosinhos.

Autor: Lusa