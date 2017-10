Continuar a ler

Reclamada pelo COI para reforçar o sistema antidopagem internacional, a nova entidade colocar-se-á à disposição das federações desportivas ou dos organizadores de grandes eventos que solicitem a sua colaboração.Assim, instituições que já possuem mecanismos e estrutura implantadas para o controlo, como a União Ciclista Internacional (UCI), a FIFA ou a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), não deverão pedir a ajuda da ACI."O COI poderá contar com os serviços da ACI já nos Jogos Olímpicos de inverno Pyeongchang2018", especificou, em comunicado, o presidente do organismo, Thomas Bach.Num primeiro momento, a nova entidade deverá ser financiada pelo COI, mas a médio prazo pretende-se que sejam os próprios clientes a suportar os seus gastos, revelou uma fonte da luta antidopagem à AFP.A antiga ministra dos Desportos (2012-2014) de François Hollande foi presidente do Comité Médico da AMA e conduziu o grupo de trabalho que esteve na base da criação da ACI.Os outros membros da entidade são o turco Ugur Erdener, em representação do COI, o italiano Francesco Ricci Bitti, pelas federações internacionais, a ex-nadadora do Zimbabué Kirsty Coventry, nomeada pela comissão de atletas do COI, e o chinês Peilie Chen, como membro independente.