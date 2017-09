Continuar a ler

Estes números não surpreendem, já que Record online terminou sempre os rankings mensais do Netscope à frente de ‘O Jogo’, tanto em visitas como em pageviews. Consequência de um produto melhor e que continua o mais lido pelos internautas.



Por isso, resta-nos agradecer a si, leitor, a preferência por Record online. Tudo continuaremos a fazer para a merecer.

Os números oficiais do Netscope relativos ao mês de agosto colocam o Record Online como o segundo órgão de comunicação social com mais pageviews, bem à frente de ‘O Jogo’ e de todos os títulos da Global Media. O nosso site é o segundo no ranking de pageviews, tanto em PC como em mobile, com mais de 150 milhões. O que representa uma diferença em relação a ‘O Jogo’ de quase 32 milhões. Ao mesmo tempo, reduzimos significativamente a distância para a liderança deste painel.Quanto a visitas, outro indicador medido pelo Netscope, Record é o terceiro a nível global, com quase 24 milhões em todas as plataformas, um número que ultrapassa em 3,5 milhões os obtidos por ‘O Jogo’, apenas quinto classificado do ranking.