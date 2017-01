Continuar a ler





Segundo a CM TV, Paulo Roque foi detido e já está nas instalações da PJ de Setúbal.

A mulher que foi sequestrada pelo ex-companheiro no passado domingo e encontrada esta sexta-feira está em coma, segundo avança a SIC Notícias.Anabela Lopes estava desaparecida desde segunda-feira e foi encontrada na manhã desta sexta-feira, em casa de Paulo Roque, seu ex-companheiro e suspeito de ser o responsável pelo sequestro. Segundo informações da PJ, o suspeito tentou estrangular a vítima com uma braçadeira de plástico, quando se aprecebeu que estaria prestes a ser detido.A mulher está em estado muito grave no hospital de Santa Maria, para onde foi transportada.