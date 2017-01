Continuar a ler





Xabi Alonso, que atualmente joga no Bayern Munique, lamenta que durante o período de investigações tenham surgido bastantes informações falsas, que colocaram em causa a sua honestidade como cidadão e contribuinte.



O médio internacional espanhol foi um dos futebolistas denunciados por alegadas fraudes fiscais, juntamente com os portugueses Ricardo Carvalho e Fábio Coentrão, entre outros.



Também sob investigação estão outros dois jogadores que já jogaram em Portugal, Angel di María (Benfica) e Radamel Falcão (FC Porto).



O português Cristiano Ronaldo, que na segunda-feira foi eleito pela quarta vez melhor jogador do Mundo, está também a ser investigado por alegada evasão fiscal.



A 2 de dezembro, os membros do European Investigative Collaborations (EIC), que inclui o Expresso e o El Mundo, entre outros, noticiaram que Cristiano Ronaldo evadiu, supostamente, 150 milhões de euros em impostos através de uma sociedade nas Ilhas Virgens.

