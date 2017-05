Continuar a ler

Seluk disse também que vai entrar em contacto com o 'Manchester Evening News' para que o jornal o possa o ajudar a identificar quem precisa realmente do dinheiro."Acredito que será um processo que demorará alguns dias, mas Yaya está em Inglaterra e passará imediatamente o cheque", explicou o empresário, acrescentando que o médio tem uma grande afinidade com a cidade e os seus habitantes.Pelo menos 22 pessoas morreram, além do atacante, e 59 ficaram feridas num atentado na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, na segunda-feira, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, segundo o balanço mais recente da polícia.O ataque foi perpetrado por um homem sozinho, disse a primeira-ministra Theresa May, que adiantou que as autoridades já estabeleceram a identidade do atacante, ainda não divulgada.As autoridades detiveram um homem de 23 anos alegadamente relacionado com o atentado, reivindicado entretanto pelo grupo extremista Estado Islâmico.